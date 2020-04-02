السعودية: حظر التجول بمكة والمدينة المنورة على مدار 24 ساعة

أعلنت السلطات السعودية منع التجول في أرجاء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة كافة، على مدار 24 ساعة يوميا اعتبارا من الخميس وحتى إشعار آخر، حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية «واس».

ونقلت الوكالة عن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية، قوله إن «الإجراء يأتي في إطار الجهود التي تقوم بها المملكة في مواجهة جائحة فيروس كورونا، وتنفيذا لتوصيات الجهات الصحية المختصة برفع درجة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية بمدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة».

وأشار إلى أن القرار يشمل استمرار منع الدخول إلى المدينتين أو الخروج منهما، وذلك اعتبارا من تاريخه وحتى إشعار آخر.