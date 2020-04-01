البرهان يبحث مع ممثل الاتحاد الأفريقي في الخرطوم دعم عملية السلام بالسودان

رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان. (الإنترنت)

بحث رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، ومحمد بلعيش، ممثل الاتحاد الأفريقي في الخرطوم، سبل دعم التعاون المشترك.

وأشارت وكالة الأنباء السودانية «سونا»، الأربعاء، إلى أن اللقاء بحث سبل تنسيق المواقف بين السودان والاتحاد الأفريقي وبعثته في السودان وآليات التعاون بين الجانبين.

ولفتت الوكالة إلى أن بلعيش نقل لرئيس مجلس السيادة، اهتمام الاتحاد الأفريقي بعملية السلام في السودان واستعداده لمواصلة دعمها، مؤكدا ثقته في قدرة السودانيين على إنجاح الفترة الانتقالية، في البلاد.

يأتي اللقاء في ظل تفشي فيروس «كورونا» المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة)، بينما سجل السودان سبع حالات إصابة حتى الآن.

وظهر البرهان ومحمد بعليش في اللقاء وهما يرتديان الكمامات الواقية، ضمن الإجراءات المتبعة حول العالم، لمحاربة انتشار فيروس «كورونا» المستجد، المسبب لمرض «كوفيد-19».

وتجاوز عدد المصابين بفيروس «كورونا» المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 885 ألف مصاب، بينهم أكثر من 44 ألف حالة وفاة، بينما تعافى أكثر من 185 ألف شخص.