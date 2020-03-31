السعودية لمسلمي العالم: تريثوا قبل إبرام عقود الحج والعمرة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 31 مارس 2020, 09:53 مساء
صحن الكعبة في المسجد الحرام، السعودية، 5 مارس 2020 (أ ف ب)

دعا وزير الحج والعمرة السعودي، الثلاثاء، المسلمين إلى التريث في إبرام عقود متعلقة بالحج والعمرة بسبب تفشي فيروس «كورونا» المستجد.

وقال وزير الحج والعمرة، محمد صالح بن طاهر بنتن، في تصريحات لقناة «الإخبارية» السعودية إن «المملكة العربية السعودية على كامل استعدادها لخدمة الحجاج والمعتمرين في جميع الأحوال، لكن (في) الظروف الحالية، نحن نتحدث عن جائحة عالمية، جائحة نسأل الله السلامة منها».

وأضاف: «المملكة في كامل استعداداتها لحفظ صحة المسلمين والمواطنين، لذلك نحن طلبنا من الإخوة المسلمين في جميع دول العالم التريث في عمل أي عقود حتى تتضح الرؤية ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يذهب هذا البلاء».

2.5 مليون حاج
ولم تعلن السعودية حتى الآن عن قرار يتعلق بموسم الحج في يوليو المقبل. واستقطب موسم الحج نحو 2.5 مليون شخص في 2019 فيما كانت السلطات المختصة قد توقعت قبل انتشار الفيروس أن يصل عدد الحجاج هذا العام إلى 2.7 مليون.

وفرضت السعودية التي يزورها ملايين المسلمين سنويا لأداء العمرة ومناسك الحج، إجراءات وقائية صارمة للحد من انتشار الفيروس، تشمل منع التجمعات بما في ذلك صلاة الجماعة ومناسك العمرة، والحد من التنقل، وإغلاق المدارس والمراكز التجارية الكبرى، وتعليق الرحلات الجوية.

وسجلت المملكة 1563 إصابة بفيروس «كورونا» المستجد، بحسب أرقام صادرة عن وزارة الصحة.

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