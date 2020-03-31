السيسي عن مواجهة فيروس «كورونا» في مصر: ما تحقق حتى الآن جيد ويدعو للاطمئنان

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 31 مارس 2020, 07:29 مساء
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي (الإنترنت- أرشيفية).

نشر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، تدوينة اليوم، الثلاثاء، عن مواجهة بلاده فيروس «كورونا» المستجد، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وكتب السيسي: «على ضوء متابعتي على مدار الساعة لكافة الجهود والإجراءات المتبعة لمواجهة انتشار ڤيروس كورونا... أجد أن ما تحقق حتى الآن جيد ويدعو للاطمئنان».

وأضاف: «هذا وإن دل فهو يدل على جدية وتكاتف كافة أجهزة الدولة والمواطنين».

وختم قائلا: «ولذلك أهيب بالجميع الاستمرار بجدية وحزم في تنفيذ هذه الإجراءات حتى نعبر هذه الأزمة ونحفظ وطننا وشعبنا العظيم».

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