الأردن يبدأ إخلاء 5 آلاف شخص خضعوا لحجر صحي إلزامي بسبب «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 31 مارس 2020, 08:51 صباحا
شارع فارغ من المارة في عمان خلال إجراءات حظر التجول، 21 مارس 2020 (فرانس برس)

بدأت السلطات الأردنية الإثنين إخلاء نحو خمسة آلاف شخص من فنادق بعدما خضعوا لدى دخولهم المملكة لحجر صحي إلزامي مدة أسبوعين للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا المستجد.

وشرعت السلطات منذ ساعات أمس الإثنين بإخلاء المحجور عليهم من فنادق في عمان ومنطقة البحر الميت، خضعوا فيها لحجر صحي إجباري لدى وصولهم الأردن قبل أسبوعين، وسط إجراءات مشددة، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

ونقل هؤلاء وعلى مراحل بواسطة سيارات تتبع التطبيقات الذكية، وعلى نفقة الحكومة، إلى منازلهم على أن يخضعوا لحجر منزلي آخر وقائي يمتد لأسبوعين.

ووزع الجيش الورود على من كانوا في الحجر الصحي لدى مغادرتهم الفنادق، وفق ما أفاد مصورو «فرانس برس».

شروط الحجر المنزلي
وقال الناطق باسم اللجنة الوطنية للأوبئة، نذير عبيدات، في تصريحات إلى التلفزيون الرسمي إن الحجر المنزلي يتطلب التباعد وعدم التلامس مع الآخرين وغسل اليدين والتقيد بالتعليمات عبر توقيعهم تعهدا شخصيا.

وبحسب عبيدات، أعطي الأشخاص نشرات وإرشادات واضحة فيما يتعلق بتصرفاتهم وسلوكهم وما يطلب منهم أثناء الحجر المنزلي، وستتم متابعتهم من قبل السلطات.

اقرأ أيضا: تسجيل أول حالة وفاة بسبب فيروس «كورونا» في الأردن

وأعلنت الحكومة في 17 مارس الحالي تفعيل قانون الدفاع لحالات الطوارئ، ضمن إجراءات الحد من انتشار الفيروس.

وقررت تعطيل القطاعين العام والخاص باستثناء الخدمات الصحية لأسبوعين تم تمديدهما، بينما انتشر الجيش لمكافحة فيروس كورونا في بلد سجلت فيه إلى الآن ثلاث حالات وفاة و259 إصابة شفيت 18 منها.

وفرضت السلطات حظر التجول في 21 من الشهر الحالي وحتى إشعار آخر في إطار إجراءات اتخذتها لمواجهة الفيروس.

ودعت الحكومة المواطنين إلى عدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى، ومنعت التجمع لأكثر من 10 أشخاص. كما منعت التنقل بين المحافظات.

وأوقفت عمان الرحلات الجوية من وإلى المملكة وعلقت دوام المدارس والفعاليات الرياضية والصلاة في المساجد والكنائس والتجمعات ومجالس العزاء وأغلقت صالات السينما والمطاعم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ميسي يعلن موافقة نجوم برشلونة على تخفيض رواتبهم
رياضة عالمية
كيف تضررت اقتصادات الدول النامية من فيروس «كورونا المستجد؟».. تقرير أممي يجيب
اقتصاد
آخر مستجدات كورونا.. أميركا تفخر بقدرتها على هزيمة الفيروس ونهب في إيطاليا ...
دولى
رئيس الوزراء التشيكي ينصح ترامب بإلزام ارتداء الكمامات للحد من تفشي «كورونا»
دولى
«حرب أسعار النفط» بين الرياض وموسكو.. ماذا سيحدث في أبريل؟
اقتصاد
مركز مكافحة الأمراض يعلن 5 إصابات جديدة بـ«كورونا»
ليبيا
كل ما تحتاج معرفته عن العلاج المحتمل لـ«كورونا»
طب وصحة
«كورونا» يكشف أسرار بيرلو مع برشلونة
رياضة عالمية
صدمة في أميركا .. وفاة أول رضيع أصيب بـ«كورونا»
طب وصحة
عضوان بـ«الشيوخ» الأميركي يطالبان الأطراف الليبية بوقف فوري لإطلاق النار
ليبيا
توم هانكس يعود إلى أميركا بعد شفائه من فيروس كورونا
ثقافة وفن
«المعطف الأبيض» يقود الحرب على محور «كورونا»
ليبيا
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

شركة نوفارتس: علاج الملاريا أكبر أمل في مواجهة «كورونا»