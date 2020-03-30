مصر تعلن 47 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» وحالة وفاة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 30 مارس 2020, 10:04 مساء
الناطق باسم وزارة الصحة المصرية، الدكتور خالد مجاهد, (أرشيفية : الإنترنت)

أعلنت وزارة الصحة المصرية، الإثنين، تسجيل 47 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، فيما توفي شخص واحد من جراء المرض.

وأوضح الناطق باسم وزارة الصحة، خالد مجاهد، أن كافة حالات الإصابة الجديدة لمصريين، من بينهم عائدون من الخارج، إضافة إلى مخالطين لحالات إصابة جرى التأكد منها في وقت سابق.

وأوضح مجاهد أن عدد الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء من فيروس «كورونا المستجد» وصل إلى 150 حتى اليوم.

وأشار إلى أن حالة الوفاة الجديدة في مصر لامرأة في الرابعة والأربعين من العمر توفيت فور وصولها إلى المستشفى وهي من محافظة القاهرة.

وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس «كورونا المستجد» حتى اليوم الإثنين، هو 656 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 41 حالة.

وقال إن جميع الحالات الإيجابية للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

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