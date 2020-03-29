8 ملايين دولار مساعدات أميركية للسودان للحد من انتشار «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 29 مارس 2020, 06:19 مساء

تعهدت الولايات المتحدة بتقديم 8 ملايين دولار أميركي إلى الحكومة الانتقالية في السودان في إطار جهودها للحد من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.

وقالت السفارة الأميركية بالخرطوم في بيان إن الولايات المتحدة ستقدم 8 ملايين دولار لمحاربة انتشار وباء «كوفيد-19».

ومن شأن تلك المساعدات توفير الدعم والإمدادات ذات الصلة بالشؤون الصحية لتعزيز أنظمة شبكة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في السودان.

وأضاف البيان أن المساعدات تأتي بالإضافة إلى مبلغ الدعم الذي قدمته الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، «يو إس إيد»، للحكومة السودانية في 2019-2020 بقيمة 45 مليون دولار في إطار دعم البرامج الصحية.

وارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى خمسة إصابات عقب تسجيل حالتين جديدتين قدمتا إلى البلاد.

وكان السودان قد أعلن فرض حالة الطوارئ الصحية في البلاد، بهدف الحد من تفشي «كوفيد-19»، وقررت السلطات إغلاق كل المطارات والمعابر باستثناء شحن المساعدات والشحن التجاري.

 

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