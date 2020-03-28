أبو ظبي تفتتح مركز «الفحص من المركبة» الخاص بفيروس «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 28 مارس 2020, 07:21 مساء

افتتح ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، السبت، «مركز الفحص من المركبة»، وذلك ضمن الإجراءات الهادفة إلى الحد من انتشار فيروس «كورونا المستجد».

وقال الشيخ محمد بن زايد على حسابه الرسمي في «تويتر»: «افتتحت اليوم مركز الفحص من المركبة الذي أقامته -صحة- للأفراد للكشف عن فيروس كورونا». وأضاف أن ذلك يأتي «ضمن التدابير والإجراءات الوقائية المتواصلة التي نسعى إلى تعزيزها وتطويرها للحد من انتشار الفيروس».

وتابع: «الفرق الطبية في الميدان بمثابة درع الوطن الذي يحمي صحة المجتمع وسلامته».

وكانت وزارة الصحة الإماراتية أعلنت، السبت، تمديد برنامج التعقيم الوطني حتى الرابع من أبريل، في وقت سجلت فيه 63 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل عدد الحالات التي جرى تشخيصها حتى الآن إلى 468 حالة، وارتفاع عدد حالات الشفاء إلى 55 حالة.

وتوصي الوزارة والهيئات الصحية المحلية أفراد المجتمع باتباع السلوك الصحي الذي يساعد في حماية الأفراد من العدوى بالأمراض المعدية، كالاهتمام بنظافة الأيدي وغسلها جيدًا بالماء والصابون وتغطية الأنف والفم عند السعال أو العطس لمنع انتشار الجراثيم والفيروسات. وتنصح الأشخاص الذين يعانون أعراضًا تنفسية بتجنب الاختلاط في الأماكن المزدحمة والمجالس.

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