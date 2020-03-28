الكويت: 10 إصابات جديدة بفيروس «كورونا» خلال آخر 24 ساعة

الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية عبدالله السند، الكويت، 18 مارس 2020 (كونا)

أعلنت وزارة الصحة الكویتیة الیوم، السبت، تسجیل عشر إصابات مؤكدة بفیروس «كورونا» المستجد «كوفید-19» خلال الأربع والعشرین ساعة الماضیة، لیرتفع بذلك عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 235 حالة.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، عن الناطق الرسمي باسم الوزارة، الدكتور عبدالله السند، قوله إن «ثماني حالات مرتبطة بالسفر، بالإضافة إلى حالة واحدة لمقیم من الجنسیة الكندیة مرتبطة بالسفر لكندا والولایات المتحدة الأميركیة، وحالة واحدة لمواطنة كویتیة مخالطة لحالات مرتبطة بالسفر».

كان وزیر الصحة الكويتي، الشیخ الدكتور باسل الصباح، أعلن صباح الیوم عن «شفاء سبع حالات مصابة بالفیروس لیصل مجموع من أعلن شفاؤھم من المرض إلى 64 حالة».

وبذلك فإن عدد الحالات التي تتلقى الرعایة الطبیة في أحد المستشفیات التابعة لوزارة الصحة والمخصصة لاستقبال المصابین بمرض فیروس «كورونا» «كوفید-19» وصل إلى 171 حالة.