الكويت: 10 إصابات جديدة بفيروس «كورونا» خلال آخر 24 ساعة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 28 مارس 2020, 11:49 صباحا
الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية عبدالله السند، الكويت، 18 مارس 2020 (كونا)

أعلنت وزارة الصحة الكویتیة الیوم، السبت، تسجیل عشر إصابات مؤكدة بفیروس «كورونا» المستجد «كوفید-19» خلال الأربع والعشرین ساعة الماضیة، لیرتفع بذلك عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 235 حالة.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، عن الناطق الرسمي باسم الوزارة، الدكتور عبدالله السند، قوله إن «ثماني حالات مرتبطة بالسفر، بالإضافة إلى حالة واحدة لمقیم من الجنسیة الكندیة مرتبطة بالسفر لكندا والولایات المتحدة الأميركیة، وحالة واحدة لمواطنة كویتیة مخالطة لحالات مرتبطة بالسفر».

كان وزیر الصحة الكويتي، الشیخ الدكتور باسل الصباح، أعلن صباح الیوم عن «شفاء سبع حالات مصابة بالفیروس لیصل مجموع من أعلن شفاؤھم من المرض إلى 64 حالة».

وبذلك فإن عدد الحالات التي تتلقى الرعایة الطبیة في أحد المستشفیات التابعة لوزارة الصحة والمخصصة لاستقبال المصابین بمرض فیروس «كورونا» «كوفید-19» وصل إلى 171 حالة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

السفير الأميركي يوجه «رسالة مفتوحة» للقيادة السياسية والعسكرية والشعب في ليبيا
ليبيا
أميركا تسجل حصيلة قياسية بـ354 وفاة ونحو 18 ألف إصابة بـ«كورونا» خلال 24 ساعة
دولى
أميركا: نعارض تجدد القتال في طرابلس.. هذا وقت مكافحة «كورونا» لا العنف
ليبيا
وفاة الفنان الليبي عبدالرحمن قنيوة
ليبيا
«مارس».. شاهد على أبرز المواجهات لـ«فرسان المتوسط»
رياضة محلية
المسماري يعلن السيطرة على العسة والجميل ورقدالين وزلطن
ليبيا
تشمل ليبيا.. الأمم المتحدة تطلق خطة استجابة عالمية بملياري دولار لمواجهة ...
ليبيا
«فرانس برس»: أكثر من نصف مليون شخص حول العالم أصيبوا بفيروس «كورونا» المستجد ...
دولى
«رويترز»: دوريات أوروبية قبالة ليبيا بدءا من أبريل لمنع وصول الأسلحة إلى ...
ليبيا
مجموعة العشرين تتعهد بضخ 5 تريليونات دولار في الاقتصاد العالمي لمواجهة فيروس ...
دولى
العدد 226/227 من جريدة «الوسط»: ليبيون بين سندان القصف ومطرقة «كورونا».. ...
ليبيا
كاركاتير خيري - الصحة والسلاح في ميزانيات الدول العربية
كاريكاتير
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

4 أعراض خفيفة لفيروس «كورونا المستجد».. انتبه لها