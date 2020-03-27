مصر تسجل 6 وفيات و41 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

الناطق باسم وزارة الصحة المصرية، الدكتور خالد مجاهد, (أرشيفية : الإنترنت)

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، الجمعة، عن تسجيل 41 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينهم حالة لمواطن أمريكي الجنسية و40 مصريًا، وجميعهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا.

وبحسب مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والناطق باسم الوزارة، الدكتور خالد مجاهد، سجلت مصر 6 حالات وفاة جديدة بالمرض، بينهم سيدة ألمانية تبلغ من العمر ٧٥ عامًا، و5 مصريين تتراوح أعمارهم بين ٥٠ عامًا و٦٥ عامًا من محافظتي القاهرة ودمياط.

وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 536 حالة من ضمنهم 116 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و30 حالة وفاة.

ولفت إلى ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 147 حالة، فيما خرج 14 حالة من المصابين بالفيروس من مستشفى العزل اليوم، من ضمنهم 11 مصريًا و 3 فرنسيين، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.