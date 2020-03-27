اتصال هاتفي بين الرئيس السوري وولي عهد أبو ظبي هو الأول منذ 2011

ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان, والرئيس السوري بشار الأسد, (وام)

أجرى ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان، اتصالا هاتفيا مع الرئيس السوري بشار الأسد، مساء الجمعة، وفق ما نقلت وكالة «سانا» السورية الرسمية، إذ يعد هذا الاتصال الأول من نوعه منذ بدء النزاع في سورية العام 2011.

ونقلت «سانا» عن الرئاسة السورية، أن الاتصال تركز حول «بحث تداعيات انتشار فيروس كورونا»، وأكد خلاله ولي عهد أبو ظبي «دعم الإمارات العربية المتحدة للشعب السوري في هذه الظروف الاستثنائية».

فيما قالت وكالة «وام» الإماراتية، إن بن زايد أكد ضرورة أن تسمو الدول فوق المسائل السياسية في هذه الظروف الاستثنائية وتغلب الجانب الإنساني «في ظل التحدي المشترك الذي نواجهه جميعا»، مشددا على أن «سورية البلد العربي الشقيق لن يكون وحده في هذه الظروف الدقيقة والحرجة».