30 إصابة جديدة بفيروس كورونا في تونس

تونسيان يضعان كمامة للوقاية من فيروس كورونا. (الإنترنت)

أعلنت وزارة الصحة التونسية، اليوم الجمعة، تسجيل 30 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصبح إجمالي الإصابات المؤكدة 227 حالة في البلاد.

وقالت الوزارة إنها أخضعت نحو 18 ألف شخص من الوافدين للحجر الصحي الذاتي، وقد أنهم منهم 8 آلاف شخصا فترة المراقبة الصحية فيما يزال البقية تحت الحجر الصحي.

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وحتى أمس الخميس، أكدت تونس ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 6 حالات بعد وفاة امرأة في ولاية تطاوين؛ فيما توقع مدير عام الرعاية الصحية بالوزارة، شكري بن حمودة، أن عدد المصابين بالفيروس سيرتفع بشكل متزايد في المستشفيات خلال الأسبوع المقبل.