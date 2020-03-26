تمديد حظر التجول في العراق لأسبوعين مع ارتفاع أعداد المصابين بفيروس «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 26 مارس 2020, 05:52 مساء
عمال يعقمون الشوارع في مدينة البصرة العراقية، 25 مارس 2020 (أ ف ب)

أعلنت السلطات العراقية، الخميس، تمديد حظر التجول في عموم محافظات البلاد حتى الحادي عشر من أبريل المقبل، بعد وفاة 29 شخصاً جراء وباء «كوفيد-19»، وتواصل ارتفاع أعداد المصابين به.

وكانت السلطات العراقية أعلنت، يوم الأحد، فرض حظر للتجول في عموم محافظات البلاد التي تمتلك نظاماً صحياً متهالكاً، بحسب «فرانس برس».

350 مصابا
وأعلنت وزارة الصحة أن عدد المصابين بالفيروس بلغ حتى الآن نحو 350 شخصاً. لكن هذه الأرقام قد تكون أقل من الإصابات الموجودة الفعلية، إذ إنّ أقل من ألفي شخص من أصل 40 مليوناً خضعوا للفحص في أنحاء العراق، المجاور لإيران التي حصد فيها الفيروس أرواح أكثر من ألفي شخص.

وتتخذ السلطات العراقية إجراءات مشددة بهدف منع انتشار الوباء خصوصا في العتبات المقدسة لدى الشيعة، لا سيما في ظل المخاوف من النقص المزمن في المعدات الطبية والأدوية والمستشفيات.

مخاوف
وتصادف الذكرى الشعبانية، أي ذكرى ولادة الإمام المهدي لدى الشيعة، الثامن من أبريل. ويثير ذلك مخاوف من التجمعات رغم الدعوات إلى التزام البيوت. وأعلن المرجع الديني الشيعي الأعلى في العراق، آية الله علي السيستاني، وقف إقامة صلوات الجماعة في المساجد والالتزام بمنع التجمعات، معتبراً أن الحرب على فيروس «كورونا» «واجب كفائي».

لكن ذلك لم يثن كثيرين، خصوصاً أن رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر دعا أنصاره إلى إحياء زيارة الإمام الكاظم الأسبوع الماضي. وسعياً لتجنّب تفشي المرض، سيّرت القوات الأمنية العراقية دوريات على طول الحدود مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية لمنع العبور غير الشرعي بين البلدين اللذين أغلقا الحدود بينهما رسمياً منذ شهر.

ولا تزال المدارس والجامعات وكل مطارات البلاد مغلقة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - الصحة والسلاح في ميزانيات الدول العربية
كاريكاتير
مجلس الشيوخ الأميركي يقر خطة بـ2000 مليار دولار لمواجهة تداعيات «كورونا»
دولى
«فرانس برس»: ثلاثة مليارات شخص مطالبون بملازمة منازلهم تحسبا لـ«كوفيد-19»
دولى
«المركزي» في طرابلس: أذونات صرف مرتبات شهري يناير وفبراير منفذة ومحالة إلى ...
ليبيا
موسكو تطالب أوروبا بتفويض أممي لحظر الأسلحة إلى ليبيا
ليبيا
ريال مدريد في القمة المالية رغم حصار «كورونا»
رياضة عالمية
فيديو مترجم.. شاهد ماذا قالت سيدة إيطالية لدول الغرب بسبب أزمة فيروس «كورونا»
دولى
القصر الملكي البريطاني يعلن إصابة ولي العهد بفيروس «كورونا»
دولى
وفاة الكاتب المسرحي الأميركي تيرينس ماكنالي جراء فيروس كورونا
ثقافة وفن
أول اجتماع عبر الفيديو لمجلس الأمن.. استمر 4 ساعات وناقش وضع دولة أفريقية
دولى
التوصل إلى خطة في أميركا بتريليوني دولار للتصدي لـ«كورونا»
دولى
الحبري يوضح أسباب تأخر صرف مرتبات الموظفين
ليبيا
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أبسط طريقة للوقاية من فيروس كورونا المستجد