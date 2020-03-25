وفاة وزير الدفاع السوداني خلال مشاركته في مفاوضات في جوبا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 25 مارس 2020, 11:22 صباحا
وزير الدفاع السوداني الفريق أول جمال عمر. (فرانس برس)

توفي وزير الدفاع السوداني الفريق أول جمال عمر «إثر علة مرضية»  عن عمر 60 سنة، أثناء مشاركته في مفاوضات السلام الجارية بين الحكومة والحركات المسلحة في جوبا، وفق ما أفاد  الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية لوكالة «فرانس برس».

وقال العميد عامر محمد الحسن «توفي السيد وزير الدفاع إثر علة مرضية»، مشيرا الى أنه «يعاني أصلا من بعض الأمراض المزمنة».

وأعلنت البعثة السودانية المكلفة المفاوضات في جوبا في بيان أن وزير الدفاع توفي نتيجة «أزمة قلبية بينما كان يقوم بواجبه» في خدمة بلاده.

يذكر أن الفريق أول جمال عمر هو أول وزير دفاع يعين بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في أبريل الماضي على يد الجيش بعد أشهر من الاحتجاجات الشعبية ضده، وقبل توليه منصب وزير الدفاع، كان عضوا في المجلس العسكري الانتقالي الذي تولى السلطة بعد الإطاحة بالبشير،  ورئيسا للجنة الأمن والدفاع برتبة فريق ركن.

وجرت ترقيته إلى رتبة فريق أول في 15 أبريل 2019 بقرار من رئيس المجلس الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان، قبل الانتفاضة الشعبية السودانية، كان عمر يشغل منذ مارس 2017  منصب رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية.

وتجري مفاوضات في جوبا، عاصمة جنوب السودان، بين الحكومة السودانية وحركات مسلحة كانت تقاتل حكومة البشير في مناطق دارفور وجنوب كردفان والنيل الازرق، وتسببت هذه النزاعات بمقتل أكثر من 300 ألف شخص، بحسب الأمم المتحدة، وبنزوح حوالى مليونين ونصف المليون من السكان.

وتعهدت الحكومة الجديدة التي تشكلت من عسكريين وعلمانيين كانوا رأس حربة في الحراك ضد البشير، بإرساء السلام في مناطق النزاعات في السودان، ونقلت وسائل إعلام رسمية عن عمر الاثنين تأكيده على استكمال ملف الترتيبات الأمنية مع الحركات المسلحة لـ«بناء جيش وطني».

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