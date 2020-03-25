مصر تسجل وفاة جديدة بفيروس «كورونا» وارتفاع عدد المصابين لـ442 حالة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 25 مارس 2020, 03:05 مساء
وزيرة الصحة المصرية تتابع فحص المصريين العائدين من مدينة ووهان الصينية، 3 فبراير 2020. (الإنترنت)

أعلنت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، اليوم الأربعاء، تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد، ليرتفع عدد الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 21 حالة.

وأكدت الوزيرة في مؤتمر صحفي ارتفاع عدد المصابين إلى 442 حالة، والمتعافين إلى 93 حالة، فيما بلغ عدد الحالات التي تحولت نتيجتها من إيجابية إلى سلبية 113 حالة.

ومساء أمس، أكد الناطق باسم الوزارة، خالد مجاهد، خروج 12 حالة من المصابين بالفيروس من مستشفى العزل، من ضمنهم ثلاثة أجانب وتسعة مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

قبل ذلك، قررت السلطات المصرية فرض حظر تجول لمدة 11 ساعة يوميًّا، من السابعة مساءً إلى السادسة صباحًا، بداية من اليوم الأربعاء ولمدة أسبوعين، لمواجهة فيروس «كورونا المستجد».

وقال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، إنه تقرر حظر حركة المواطنين والمواصلات ووسائل النقل الجماعي العام والخاص على كل الطرق العامة، بدءًا من السابعة مساءً حتى السادسة صباح اليوم التالي لمدة أسبوعين.

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