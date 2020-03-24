مصر تسجل 36 إصابة جديدة بـ«كورونا» والحصيلة ترتفع إلى 402 حالة

صورة تعبيرية عن فيروس «كورونا» المستجد.

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 36 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد جميعهم من المصريين ما عدا حالة لأجنبي، لترتفع حصيلة الإصابات بالفيروس إلى 402 حالة، فيما ارتفعت حالات الوفاة إلى 20 حالة، بعدما سجلت البلاد حالة وفاة لمواطنة تبلغ من العمر 54 عامًا.

وكشف الناطق باسم الوزارة، ومستشار وزير الصحة، الدكتور خالد مجاهد، في بيان، عن خروج 12 حالة من المصابين بالفيروس من مستشفى العزل، من ضمنهم ثلاثة أجانب وتسعة مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 80 حالة حتى اليوم، من أصل الـ100 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

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وقال مجاهد إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مؤكدا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بالفيروس بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه سابقًا.