السعودية تسجل أول وفاة بفيروس «كورونا المستجد»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 24 مارس 2020, 04:01 مساء

سجلت السعودية، الثلاثاء، أول وفاة بفيروس «كورونا المستجد» و205 إصابات مؤكدة جديدة، وهو أكبر معدل يومي على الإطلاق في المملكة، ما يرفع عدد المصابين فيها إلى أكثر من 750.

وقالت وزارة الصحة إنه تم تسجيل «حالة وفاة واحدة لمقيم أفغاني»، و«205 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا»، غالبيتها في جدة (82) والرياض (69)، وفق  «فرانس برس».

الملك سلمان يفرض حظر تجول لمدة 11 ساعة يوميًّا لمنع انتشار كورونا​

وارتفع عدد المصابين في السعودية إلى 767 شخصًا فيما يبلغ عدد المتماثلين للشفاء 28 حالة، واتخذت السعودية عدة إجراءات للحد من انتشار الفيروس، بينها وقف رحلات جوية وتعليق المواصلات العامة وإغلاق المساجد ووقف أداء العمرة. وقرر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، الإثنين، فرض حظر للتجول في المملكة لمدة 11 ساعة من السابعة مساءً ولمدة ثلاثة أسابيع، للحد من انتشار الفيروس.

514 حالة وفاة جديدة بفيروس «كورونا» في إسبانيا​

واتخذت الدول الخليجية الأخرى إجراءات مماثلة، فيما تخطى عدد الإصابات في دول الخليج الست 2100 حالة. وقد سجلت البحرين الثلاثاء ثالث وفاة بالفيروس الذي تسبب كذلك بوفاة شخصين في الامارات. وأقرت الكويت الثلاثاء عقوبة بالسجن على مَن «ينقل الفيروس» عمدًا إلى آخر، فيما أكدت الإمارات بدورها أن السلطات ستسجن كل مَن يشتبه بحالة ولا يبلغ عنها.

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