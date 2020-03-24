مصر تفرض حظر تجول جزئيا لمواجهة «كورونا»

صورة مركبة من فيديو بثته القوات المسلحة المصرية يوضح مشاركتها في تعقيم مرافق حيوية، 21 مارس 2020

قررت السلطات المصرية فرض حظر تجول لمدة 11 ساعة يوميًّا، من السابعة مساءً إلى السادسة صباحًا، بداية من غد الأربعاء ولمدة أسبوعين، لمواجهة فيروس «كورونا المستجد».

وحتى مساء أمس الإثنين، بلغت الإصابات بفيروس «كورونا» في مصر 366 حالة، توفي منهم 19 حالة، وتحولت نتيجة العينات من إيجابية إلى سلبية لـ 96 شخصًا، وتعافى 68 شخصًا، وفق وزارة الصحة.

وقال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إنه تقرر حظر حركة المواطنين والمواصلات ووسائل النقل الجماعي العام والخاص على كافة الطرق العامة بدءًا من السابعة مساءً حتى السادسة صباح اليوم التالي لمدة أسبوعين، حسب موقع «بوابة الأهرام» الرسمية.

إغلاق المراكز التجارية

كما تقرر إغلاق جميع المحال داخل المراكز التجارية من الخامسة مساءً إلى السادسة صباح اليوم التالي مع الإغلاق الكامل يومي الجمعة والسبت، باستثناء محال البقالة والصيدليات.

كذلك، تغلق جميع المطاعم والمقاهي طوال اليوم، على أن يقتصر العمل بالمطاعم على خدمة توصيل الطلبات للمنازل.

وأشار مدبولي إلى تعليق جميع الخدمات التي تقدمها الوزارات للمواطنين، مضيفًا: هناك قرارات أكثر شدة قد نتخذها خلال المرحلة المقبلة، بناء على تطورات الأوضاع ووفقًا للتوقيت المهم لأن هناك أبعادًا اقتصادية وحسابات كثيرة تدخل في اتخاذ القرار.