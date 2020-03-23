الجزائر تسجل 230 حالة مؤكد إصابتها بفيروس «كورونا المستجد»

كشف الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس «كورونا» بالجزائر، د.جمال فورار، الإثنين، أنه تم تسجيل 29 حالة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا بالجزائر ليصل العدد الإجمالي إلى 230 حالة مؤكدة دون تسجيل اي حالة وفاة اليوم.

وقال فورار، خلال لقاء إعلامي، أنه تم تسجيل «29 حالة جديدة ليصل العدد الإجمالي إلى 230 حالة مؤكدة، منها 125في ولاية البليدة ما يعادل 54% من مجموع الحالات»، مشيرا انه لم يتم تسجيل اليوم اإثنين أي حالة وفاة»، وفق وكالة أنباء الجزائر «واج».

«كورونا» ينجح فيما عجزت السلطة عن تحقيقه إزاء الحراك الجزائري​

وأضاف أن «45% من الحالات تخص الفئة العمرية ما بين 25 و 49 سنة و حوالي 30% تخص الأشخاص أكثر من 60 سنة»، مشيرا إلى أن "32« حالة مشتبه اصابتها بالفيروس موجودة حاليا بالمستشفيات في انتظار نتائج التحاليل». وعن عدد الوفيات، أكد فورار أن «العدد لم يتغير فهو باقي في حدود 17 وفاة من بينها 8 حالات في البليدة ما يعادل 47% من مجموع الوفيات».

وأشار في ذات السياق أن متوسط العمر الوفيات هو 67 سنة وكلها كانت تعاني من أمراض مزمنة، في حين امتثلت 23 حالة للشفاء وغادرت المستشفى.