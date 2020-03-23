الملك سلمان يفرض حظر تجول لمدة 11 ساعة يوميا لمنع انتشار كورونا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 23 مارس 2020, 11:12 صباحا
صورة اُلتقطت من الجو لصحن الكعبة في 5 مارس 2020. (فرانس برس).

قرر الملك سلمان بن عبدالعزيز فرض حظر للتجول في السعودية لمدة 11 ساعة من السابعة مساءً ولمدة ثلاثة أسابيع، بعد تسجيل السعودية أكثر من 100 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد».

وجاء في أمر ملكي أن «الملك قرر منع التجول للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد ابتداءً من السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا لمدة 21 يومًا من مساء الإثنين». وستقوم وزارة الداخلية «باتخاذ ما يلزم لتطبيق منع التجول»، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

استثناءات من قرار حظر التجول
ويستثنى من القرار «منسوبو القطاعات الحيوية من القطاعين العام والخاص الذين تتطلب أعمالهم الاستمرار في أدائها أثناء فترة المنع، ويشمل ذلك منسوبي القطاعات الأمنية والعسكرية والإعلامية، والعاملين في القطاعات الصحية والخدمية الحساسة» وغيرهم.

وسجلت المملكة، أمس الأحد، 119 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، ليرتفع عدد المصابين في السعودية إلى أكثر من 500.

واتخذت السعودية عدة إجراءات للحد من انتشار الفيروس، بينها وقف رحلات جوية وتعليق المواصلات العامة وإغلاق المساجد.

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