إغلاق مراكز التسوق في الإمارات للحد من انتشار كورونا

شارع الشيخ زايد في دبي في 2 أكتوبر 2019. (فرانس برس).

قرّرت الإمارات إغلاق مراكز التسوق التجارية وبينها المراكز الشهيرة في دبي لمدة أسبوعين في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا، بعدما تسبب بوفاة شخصين.

وقالت وزارة الصحة، والهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات في بيان مشترك اليوم الإثنين ان السلطات قرّرت إغلاق كافة المراكز التجارية ومراكز التسوق والأسواق المفتوحة التي تشمل بيع الأسماك والخضار واللحوم.

واستثنت من قرارها الجمعيات التعاونية والبقالة والسوبرماركت والصيدليات، حسبما ذكرت وكالة الفرنسية.

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ويسري القرار لمدة أسبوعين قابلة للمراجعة والتقييم على أن يكون سارياً بعد 48 ساعة. كما تقرر تقييد المطاعم بعدم استقبال الزبائن والاكتفاء فقط بخدمة تسليم الطلبات والتوصيل المنزلي.

وكانت السلطات الإماراتية سجّلت في الأسابيع الماضية 153 إصابة بالفيروس، تماثل 38 منها للشفاء، بينما توفي شخصان.

واتخذت السلطات إجراءات احترازية بينها وقف الرحلات الجوية وتعليق التعليم في المدارس خشية انتشار الفيروس الذي تسبّب بوفاة آلاف حول العالم.

إغلاق الشواطئ في الإمارات

وقررت الدولة الخليجية السبت الماضي إغلاق شواطئها غداة تردّد مئات السكان عليها، رغم الدعوات إلى تفادي الاختلاط الاجتماعي للحدّ من انتشار الفيروس.

ولم تأمر سلطات الإمارات سكّانها بالبقاء في منازلهم، على غرار مدن في دول مجاورة، لكنّها نصحت المقيمين فيها رغم ذلك بعدم الخروج أو الاختلاط، وألزمت موظفين حكوميين العمل من بعد.

ومراكز التسوق هي أحد شرايين الحياة الرئيسية في المدن الإماراتية وخصوصا في دبي التي تضم واحدا من أكبر مراكز التسوق في العالم.

وتعتمد دبي على السياحة بشكل كبير، ويزورها نحو 16 مليون شخص سنويا. وكانت تطمح باستقبال 25 مليون زائر خلال العام الجاري.