إغلاق «مؤقت» للمسجد الأقصى جرّاء «كورونا المستجد»

فلسطيني يضع كمامة وقائية من فيروس كورونا المستجد يسير أمام مسجد قبة الصخرة. (أ ف ب)

أعلن مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في القدس الأحد تعليق حضور المصلين للمسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة لفترة مؤقتة تبدأ من صلاة فجر الإثنين، في خطوة تهدف إلى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال المجلس في بيان إن القرار اتّخذ خلال «جلسة طارئة» استجابة «لتوصيات المرجعيات الدينية والطبية المختصة»، وفق «فرانس برس».

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وأحصت إسرائيل 945 إصابة بالفيروس، مقابل 57 إصابة في الضفة الغربية المحتلة وإصابتين في قطاع غزة. وكانت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أعلنت قبل نحو أسبوع إغلاق المصليات المسقوفة داخل الحرم الشريف «كإجراء وقائي» لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأكد المجلس الذي يعمل تحت مظلة وزارة الأوقاف الأردنية على استمرار رفع الآذان في المسجد في جميع الصلوات. ويسمح للعاملين في المسجد وحراسه وفق البيان ممارسة أعمالهم كالمعتاد، وأن يؤدوا الصلوات في الساحات الخارجية مع مراعاة الإرشادات الصحية.

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وشهد المسجد الجمعة الماضية أداء نحو 300 مصل فقط للصلاة في ساحاته، في حين يشارك عادة نحو 30 ألفا في صلاة الجمعة. والتزم المصلون بالقيود التي وضعتها دائرة الأوقاف الإسلامية والتي تشمل الإبقاء على مسافة كافية بين كل مصل واستخدام المعقمات وغيرها من التدابير.

ويعتبر المسجد الأقصى أحد ثلاثة مواقع مقدّسة بالنسبة للمسلمين، في حين يشير إليه اليهود على أنه جبل الهيكل حيث موقع المعبدين من عهد التوراة ويعتبر أكثر الأماكن الدينية قدسية لديهم. ويقع المسجد في القدس الشرقية التي احتلها إسرائيل في العام 1967، بعدما كانت تخضع للسيادة الأردنية كسائر مدن الضفة الغربية قبل احتلالها، وضمّتها لاحقاً في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.