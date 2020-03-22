الكويت تفرض حظر التجول لاحتواء «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 22 مارس 2020, 01:13 صباحا
أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. (أرشيفية: الإنترنت)

قررت الحكومة الكويتية، السبت، فرض حظر تجول في أنحاء البلاد من الساعة الخامسة مساءً حتى الرابعة فجرًا في إطار إجراءات احترازية تهدف لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

كما قررت الحكومة «تمديد تعليق العمل في كافة المؤسسات الذي كان من المقرر انتهاؤه في 26 من مارس الجاري لمدة أسبوعين إضافيين»، وذلك حسب وكالة «رويترز».

وارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في الكويت إلى 176 حالة بعدما سجلت 17 إصابة إضافية خلال الـ24 ساعة الماضية.

وكانت الكويت اتخذت خلال الأيام الماضة جملة إجراءات احترازية تهدف للتقليل من تفشي فيروس «كورونا» منها تعليق كافة رحلات الطيران التجاري من وإلى البلاد بدءًا من الجمعة الماضي، وإيقاف صلاة الجماعة في المساجد، بما في ذلك صلاة الجمعة، والاكتفاء بالأذان فقط.

كما شملت الإجراءات الاحترازية إغلاق الحدائق العامة، ومنع إقامة المزادات الخاصة بالثروة الحيوانية والنباتية والاكتفاء بالبيع المباشر، وإغلاق صالات التعزية في المقابر، وإغلاق سوق الجمعة حتى إشعار آخر، ووقف ترخيص سيارات البيع المتنقلة وعربات الآيس كريم.

إلى جانب إغلاق جميع المجمعات التجارية ومراكز التسوق، باستثناء مراكز التسويق الخاصة بالمواد التموينية، وكذلك إغلاق مراكز الترفيه والتسلية الخاصة بالأطفال والصالونات النسائية.

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