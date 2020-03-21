الإمارات تعلق الطيران إلى عشرات المدن عقب تسجيل أول حالتي وفاة بـ«كوفيد-19»

طائرة تابعة لشركة طيران الإمارات من طراز يرباص. (أ ف ب)

علقت مجموعة «طيران الإمارات» رحلاتها إلى عشرات المدن على خلفية فيروس «كورونا المستجد»، ليصل مجموع الوجهات المعلقة الى أكثر من 110 وجهات بين نحو 160 وجهة تقصدها طائرات الشركة الخليجية.

وأعلنت المجموعة قرار تعليق الرحلات إلى هذه المدن غداة تسجيل الإمارات أول حالتي وفاة بالفيروس، وفق «فرانس برس».

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وشملت لائحة المدن وجهات في أفريقيا وآسيا وأوروبا وغيرها، بينها أبيدجان وأوكلاند وأثينا وبالي ونيودلهي وملبورن وفيينا، وتفاوتت فترات التعليق بين نهاية الشهر الحالي ويونيو. كانت السلطات الإماراتية سجلت في الأسابيع الماضية 153 إصابة بالفيروس، تماثل للشفاء منها 38 حالة، وتوفي شخصان.

وفي محاولة لمكافحة انتشار «كوفيد-19»، الذي تسبب بآلاف الوفيات حول العالم، حظرت السلطات في البلاد الرحلات إلى مدن صينية وإلى إيران ودول شرق أوسطية وأوروبية، كما قررت تعليق إصدار تأشيرات عند الوصول، ووقف دخول حاملي الإقامات.

و«طيران الإمارات» من أكبر شركات النقل الجوي في العالم، وأحد أبرز أوجه نجاحات إمارة دبي التي تعتمد بشكل كبير على الزوار الآتين من الخارج، الذين بلغ عددهم نحو 16 مليون شخص في 2019. كانت الإمارة تطمح إلى زيادة هذا العدد إلى 25 مليون شخص في ظل استضافتها معرض «إكسبو 2020» العالمي بدءًا من اكتوبر المقبل ولمدة ستة أشهر. وقبل أكثر من أسبوعين حثّت «طيران الإمارات» موظفيها على أخذ إجازات.