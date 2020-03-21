بالفيديو: رسالة من مصرية مصابة بفيروس «كورونا»: لا ترتكبوا نفس الخطأ

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 21 مارس 2020, 01:17 صباحا
المصرية صاحبة الرسالة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لشابة مصرية مصابة بفيروس «كورونا» المستجد، توجه من خلاله رسالة للمصريين تدعوهم فيها إلى «عدم ارتكاب الخطأ الذي ارتكبته»، فيما لم تتضح حتى الآن هوية الفتاة.

وبدت الشابة متأثرة بإصابتها بالفيروس، ونصحت في الفيديو الجميع بتوخي الحذر في الحياة اليومية، كما عبرت عن ندمها لتجاهلها التعليمات الوقائية، قائلة: «يجب أن تأخذوا الموضوع على محمل الجد.. انتبهوا لأنفسكم ولأهلكم، وامتنعوا عن الزيارات».

مصر تسجل حالة وفاة و29 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ولفتت الفتاة إلى أن «الخطأ الذي ارتكبته يكمن في أنها ذهبت لزيارة أصدقائها»، مضيفة: «كنت أخرج وأسافر بشكل عادي، وأصبت بالفيروس. لا يجب أن نستهتر بالموضوع.. لم أتخيل أن أصاب بالفيروس وتوقعته بعيدا عني جدا».

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، الجمعة، عن تسجيل 29 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، تشمل حالة لأجنبي و28 من المصريين، فيما تم تسجيل حالة وفاة لمواطن مصري يبلغ من العمر 60 عاما من محافظة الجيزة، كان عائدا من إيطاليا.

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