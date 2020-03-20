تعليق حركة المواصلات في السعودية لمدة أسبوعين لاحتواء «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 20 مارس 2020, 11:50 صباحا
شوارع مقفرة في العاصمة السعودية الرياض، 18 مارس 2020. (فرانس برس).

قررت السعودية تعليق رحلات الطيران الداخلية والحافلات وسيارات الأجرة والقطارات لمدة أسبوعين لمكافحة انتشار فيروس «كورونا» المستجد، بينما شددت دول خليجية أخرى إجراءاتها الاحترازية.

وأكد مصدر في وزارة الداخلية تأكيده تعليق جميع رحلات الطيران الداخلي والحافلات وسيارات الأجرة والقطارات لمدة 14 يوما بداية من الساعة السادسة صباحا من غد السبت، حسبما ذكرت «فرانس برس» اليوم الجمعة.

وكانت السعودية اتخذت خلال الأسابيع الماضية قرارات تهدف لمكافحة انتشار الفيروس الذي تسبب بوفاة آلاف حول العالم، بينها وقف الرحلات الدولية وإغلاق المتاجر ومراكز الترفيه وتعليق العمرة.

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وسجلت المملكة أكثر من 200 إصابة بالفيروس من بين أكثر من 1200 إصابة في دول الخليج الست التي اتخذت بدورها إجراءات صارمة للحد من الانتشار تشمل الحد من التنقل وإغلاق المدارس والمساجد.

والسبت الماضي قررت الإمارات فرض حجر صحي إجباري على مواطني مجلس التعاون الخليجي الراغبين بدخول الدولة، بعد أيام من تعليق دخول حاملي التأشيرات والإقامة من أية جنسية.

وفي قطر، ثبتت الحكومة أسعار الفواكه والخضار والأسماك واللحوم حتى نهاية الشهر، وأعفت المناطق الصناعية من القيمة التأجيرية لمدة ستة أشهر.

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