غزة بدون كورونا حتى الآن.. كيف يعيش سكان القطاع؟

ممرضة فلسطينية تتحقق من حرارة طفل في غزة، 18 مارس 2020 (فرانس برس).

يقارن أهل قطاع غزة الفلسطيني الحصار المفروض عليهم من السلطات الإسرائيلية منذ 13 عاما بالحصار المطبق في أجزاء من العالم بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكدين تشابه الحالتين في التقيد بالحركة، والشعور بالعجز إزاء تحقيق الطلبات اليومية.

وتفرض إسرائيل منذ صيف العام 2006 حصارا مشددا على قطاع غزة، قيدت من خلاله حركة نحو مليوني نسمة، وكذلك حركة البضائع؛ ولم يسجل القطاع أي إصابة بالفيروس المستجد حتى الآن وفق ما أعلنت وزارة الصحة، وربما تكون في هذا الوقت من بين المناطق القليلة الآمنة في العالم، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.

الخوف من الاكتظاظ السكاني في غزة

ويرى خبراء أن إصابة أي شخص داخل غزة بالفيروس سيؤدي إلى انتشاره سريعا نظرا للاكتظاظ السكاني الشديد.

وحذر مدير عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) ماتياس شمالي من انتشار الفيروس بسرعة في حال وصل غزة، مشبها الوضع بحالة سفينة الرحلات التي أصيب نحو ربع من كانوا على متنها بالفيروس لدى فرض العزل عليهم قبالة اليابان في بداية فبراير.

وقال: من الوهم الاعتقاد بإمكانية إدارة مثل هذا الوضع في مكان مغلق كما هي الحال هنا.

شر البلية ما يضحك

لكن عملاً بالقول السائر: شر البلية ما يضحك، قال ناشط في مقطع مصور نشره على فيسبوك: نرحب بكم في غزة الآمنة من فيروس كورونا، إلى كل العالم هل تعبتم من البقاء في بيوتكم وإغلاق المطارات والمعابر، نحن تعودنا، محاصرون منذ 13 عاما.

بينما دعا ناشط آخر سكان العالم إلى القدوم إلى غزة: إذا كنت خائفا من الموت تعال إلى غزة حيث لا يوجد كورونا.

إغلاق الحدود والمدارس

وفرضت سلطات حركة حماس الحاكمة في القطاع إجراءات احترازية مشددة، من بينها إغلاق المعابر الحدودية مع إسرائيل ومصر، بالإضافة إلى إغلاق المدارس والجامعات ومنع جميع الفعاليات والنشاطات المجتمعية.

من جهتها، وضعت وزارة الصحة نحو 900 شخص كانوا قد عادوا إلى القطاع مؤخرا رهن الحجر الصحي، إلى جانب آلاف في الحجر الصحي المنزلي.

وترتفع في قطاع غزة نسبة الفقر نتيجة الحصار الذي تسبب أيضا بضعف النظام الصحي ومعاناته من نقص كبير بالمستلزمات الأساسية.

وضع مرعب

وتملأ مريم الخطيب (80 عاما) رفوف مطبخها الصغير في منزلها في حي تل الهوى غرب غزة، بمواد غذائية وأخرى للتنظيف. وتقول المرأة التي عايشت ست حروب وانتفاضتين، للوكالة الفرنسية: منذ خلقت لم يمر علينا مثل هذا الوضع المرعب.

وتجلس مريم على سريرها تتابع أخبار الفيروس التي تبث عبر شاشة التلفاز المعلقة على الحائط.

ويقول ابنها مصطفى (51 عاما) إنه يتفهم مشاعر الناس في جميع أنحاء العالم، مضيفا: نحن في عزلة تشبه الحجر الصحي الذي تفرضه كورونا منذ العام 2006.

ويبدو أمر تخزين المواد الغذائية عادياً بالنسبة للعائلة، خاصة وأن تجربة الحروب والأزمات المتكررة تجعلهم يستعدون للأسوأ.

يتابع مصطفى: اعتدنا على تخزين مواد تموينية والاستعداد للبقاء أيام وأسابيع في بيوتنا، لا ضمانات حتى الآن من عدم دخول الفيروس رغم الإغلاق، إذا أصيب مواطن واحد سينتشر بشكل جنوني وسيقتل مئات وآلاف الناس.

التعليم عبر الإذاعة والتلفزيون

وأغلقت المدارس في القطاع أبوابها في حين بدأن محطات إذاعية وتلفزيونية محلية بنقل الدروس للتلاميذ وهم في منازلهم، واستعانت مدارس أخرى بالأنترنت.

وبسبب الحصار الإسرائيلي والإغلاق المتكرر لمعبر رفح، لا يسمح بالسفر إلى الخارج سوى للحالات الإنسانية لا سيما مرضى السرطان.

وقررت وكالة الأونروا التي تشرف على تعليم نحو ربع مليون تلميذ في مدارسها في القطاع التعامل مع الوضع كما لو أن الفيروس وصل إلى غزة.

غرف العناية المكثفة

ويوجد في مستشفيات قطاع غزة 60 سريرا للعناية المكثفة، وفق ما قال مدير منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطيني جيرالد روكنشاب لفرانس برس.

وأشار شمالي إلى نقص الأدوية الأساسية والكهرباء والماء وحتى الموارد البشرية. وبحسب روكنشاب فإن أكثر من 90% من المياه في القطاع غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وقال مدير منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية، إن القيود الاسرائيلية والتوتر السياسي تسببت في تدهور المرافق الصحية في القطاع خلال العقد الماضي.

وفي مدرسة مرمرة بخان يونس، وضع كل ثمانية أشخاص في غرفة صفية واحدة بعد أن تم عزل الرجال عن النساء.