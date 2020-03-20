السعودية تعلق التواجد والصلاة في ساحات الحرمين الشريفين

جانب من أعمال تعقيم وتنظيف ساحة الكعبة. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت السلطات السعودية، مساء الخميس، تعليق التواجد والصلاة في ساحات الحرمين الشريفين خاصة يوم الجمعة خوفًا من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكانت هيئة كبار العلماء في السعودية، قررت الثلاثاء الماضي، إيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في المساجد، واستثنت الحرمين الشريفين من القرار، وقالت إنه يسوغ شرعاً إيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في المساجد والاكتفاء برفع الأذان، واستثنت من ذلك الحرمان الشريفين. وأوصت هيئة كبار العلماء الجميع، بالتقيد التام بما تصدره الجهات المختصة من الإجراءات الوقائية والاحترازية، والتعاون معها.

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والأسبوع الماضي، دعت الهيئة الخاضعين للعزل بسبب فيروس كورونا لتجنب صلاة الجماعة، وأكدت أنه يُحرم على المصاب بالفيروس شهود صلاة الجماعة، فيما حثت وزارة الصحة كافة المواطنين والمقيمين في المملكة على وقف التجمعات بكافة أشكالها، حرصا على سلامتهم من الإصابة بفيروس كورونا.