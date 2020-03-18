الكويت: 12 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في آخر 24 ساعة

الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية عبد الله السند، الكويت، 18 مارس 2020 (كونا)

أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكویتیة عبدالله السند، تسجیل 12 حالة جدیدة مؤكدة ثبتت إصابتھا بفیروس كورونا المستجد (كوفید - 19) في الكویت خلال الـ24 ساعة الماضیة.

ووفق وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، يرتفع بذلك عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 142 حالة ومع حالات الشفاء الـ15 «یصبح لدینا 127 حالة تتلقى الرعایة الصحیة حالیا».

وقال السند في المؤتمر الصحفي الـ18 لوزارة الصحة، الیوم الأربعاء، إن الحالات الـ12 الجدیدة المسجلة ھي ثماني حالات مرتبطة بالسفر إلى المملكة المتحدة منھا ست حالات لكویتیین وحالة واحدة أمیركیة وحالة واحدة إسبانیة.

وأضاف أن ھناك حالتین مخالطتین لحالات مرتبطة بالسفر إلى المملكة المتحدة وحالة واحدة لمواطن مرتبطة بالسفر إلى سویسرا والحالة الأخیرة لمواطن ما زالت في التقصي الوبائي.

وأشار إلى أن ھناك أربع حالات في العنایة المركزة منھا ثلاث حالات حرجة وواحدة مستقرة في حین بلغ عدد الذین خرجوا من المحاجر الصحیة 573 حالة فیما بلغ عدد المسوحات المأخوذة 12997 مسحة.