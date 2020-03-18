الـ«أونروا» تطلق نداءً عاجلاً لمواجهة «كوفيد-19» للاجئي فلسطين

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 18 مارس 2020, 04:51 مساء

أطلقت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين «الأونروا»، الأربعاء، نداءً عاجلًا لتوفير ١٤ مليون دولار من أجل الاستعداد والاستجابة لتفشي وباء «كوفيد-19» ولفترة ابتدائية مدتها ثلاثة أشهر.

وأوضحت الوكالة أن النداء العاجل الذي أطلقته يخصَّص للأولويات الفورية والمتطلبات المالية للصحة والخدمات الأخرى المتعلقة بالجائحة في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وغزة والأردن ولبنان وسورية. ويأتي هذا النداء العاجل إضافة إلى احتياجات موازنة الأونروا البرامجية العادية.

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وقال المفوض العام للأونروا بالإنابة كريستيان ساوندرز: «إن الظروف المعيشية المكتظة والقلق الجسدي والنفسي وسنوات النزاع، الذي طال أمده، جميعها تجعل مجتمع لاجئي فلسطين المعرضين للمخاطر، البالغ عددهم أكثر من 5.6 مليون شخص عرضة للإصابة بفيروس كوفيد-19»، مضيفًا أن «كافة البلدان والسلطات التي تستضيف أقاليم عمليات الوكالة الخمسة أعلنت سلسلة من التدابير القوية بهدف التعامل مع انتشار فيروس كوفيد-19، وهي تدابير ستتبعها الوكالة ضمن عملياتها».

وأشار إلى أنه اعتبارًا من اليوم، فإن كافة مدارس الأونروا والمؤسسات التعليمية الأخرى في سائر الأقاليم الخمسة مغلقة بشكل موقت، ومع ذلك فإن كافة العيادات الصحية التابعة للأونروا، البالغ عددها 144 عيادة تبقى عاملة بشكل كامل وتواصل تقديم الخدمات الصحية الأولية الضرورية، التي هي اليوم أكثر أهمية من أي وقت مضى؛ وذلك بهدف احتواء انتشار الجائحة المستمرة ومعالجتها.

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وقال ساوندرز: «إن عديد الأفراد وكافة الحكومات منخرطون في الجهود العالمية الضخمة الرامية إلى احتواء انتشار كوفيد-19 والتقليل من آثاره، والأونروا وموظفونا ومجتمع لاجئي فلسطين الذين نقوم على خدمتهم ليسوا مختلفين عنهم».

وأضاف : «إنني بتواضع أدعو كافة المانحين، سواء أكانوا حكومات أم مؤسسات أم أفرادًا، لمساعدة الأونروا على مواجهة ما يمكن أن يصبح كارثة ذات أبعاد غير معقولة، في أماكن مثل غزة وسورية. لقد بيَّن كوفيد-19 أنه ليس هنالك من مجتمع مستثنى من الإصابة، وبالنسبة لمكان مكتظ بالسكان مثل غزة، والتي هي منهكة أصلاً جراء سنوات من الحصار، فإن هذا قد يكون كارثيًّا. إن غزة ببساطة ليست لديها الموارد والسبل التي تمكنها من مواجهة هذه الحالة . إن أي تبرع سيتم قبوله بكل امتنان، وكل قرش سيحدث فرقًا».

كما وجه المفوض العام بالإنابة رسالة عبر الفيديو بهذا الخصوص إلى مجتمع المانحين.

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