محافظ سابق يقود محاولة عراقية ثانية لتشكيل الحكومة

رئيس الوزراء العراقي المكلف عدنان الزرفي. (أرشيفية: الإنترنت)

كلّف رئيس الجمهورية برهم صالح أمس الثلاثاء محافظ النجف السابق عدنان الزرفي، بتشكيل حكومة جديدة في العراق، الذي شهد هجومين بالصواريخ خلال يوم واحد أحدهما استهدف قاعدة تؤوي قوات أجنبية والآخر قرب المنطقة الخضراء وسط بغداد.

ومع إعلان الزرفي برنامجه الانتخابي مساء للخروج من مرحلة الركود السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد، سقط صاروخان كاتيوشا على حي سكني محاذ للمنطقة الخضراء الشديدة التحصين في وسط بغداد، والتي تضم مقر السفارة الأميركية، وفق وكالة «فرانس برس»، وهذا هو الهجوم الرابع المماثل خلال أسبوع في العراق. ومنذ استقالة حكومة عادل عبدالمهدي في ديسمبر الماضي، يعيش العراق ركوداً سياسياً في مواجهة حراك شعبي انطلق في الأول من أكتوبر عدا عن تضرر ثاني أكبر منتجي النفط في منظمة أوبك من انهيار أسعار الخام.



معارض سابق لصدام

جاء تكليف الزرفي بعد اعتذار محمد توفيق علاوي عن تشكيل الحكومة لتعذر إيجاد توافق سياسي في البرلمان الأكثر انقساماً في تاريخ العراق. وبالتالي لا تزال حكومة عادل عبدالمهدي المستقيل منذ ديسمبر تقوم بتصريف الأعمال. ولدى الزرفي (54 عاماً) العضو السابق في حزب الدعوة المعارض الشيعي التاريخي لنظام صدام حسين، 30 يوماً لتشكيل الحكومة ونيل ثقة البرلمان وتنظيم انتخابات نيابية مبكرة، وتمرير موازنة يتوقّع أن تكون بعجز كبير جداً.

وتعهد الزرفي في بيان من 12 نقطة، بالعمل على إجراء انتخابات نيابية مبكرة خلال أقل من سنة، وحصر السلاح بيد الدولة. والزرفي نائب حالي في البرلمان ضمن قائمة «النصر» التي يتزعمها رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي الذي يقدم نفسه على أنه معارض للحكومة المستقيلة.

صواريخ جديدة

وأكد مسؤول حكومي رفيع لوكالة «فرانس برس» أن الكتل السياسية التي توافقت على الزرفي تريد «شخصية لا مواجهة، بحيث لا تفعل شيئاً كبيراً» قد يخل بالنظام القائم في الدولة التي تشغل المرتبة 16 في لائحة الدول الأكثر فساداً في العالم. وسيرث الزرفي أيضاً، ملف تواجد القوات الأجنبية على الأراضي العراقية. وتواصل القوات العراقية تنفيذ عمليات مع قوات التحالف ضد الجهاديين، لكن البرلمان العراقي صوت أخيراً على انسحاب 5200 جندي أميركي من البلاد. وتتعرض القواعد العسكرية العراقية التي تنتشر فيها قوات أجنبية إلى هجمات صاروخية تتواصل من أكثر من خمسة أشهر. وسقط صاروخان على قاعدة عسكرية قرب بغداد الثلاثاء.



واستهدف الصاروخان في وقت متأخر الاثنين معسكر بسماية على بعد 60 كلم جنوب بغداد، حيث يتمركز جزء من عناصر الوحدة الإسبانية في التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن وقوات من حلف شمال الأطلسي. وتضم القاعدة أيضاً قوات أميركية وبريطانية وكندية وأسترالية، تقوم خصوصاً بتدريب عسكريين عراقيين على إطلاق النار وتشغيل الدبابات. ومنذ أواخر أكتوبر، استهدف نحو 25 هجوماً مماثلاً قوات أجنبية في العراق، لم يتبنها أي طرف حتى الآن، لكن واشنطن تنسبها لكتائب حزب الله.



وفي تغريدة على «تويتر»، قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إنّ «العراقيين يريدون حكومة تحافظ على سيادة العراق وتوفّر احتياجاتهم الأساسية ولا ينخرها الفساد وتصون حقوق الإنسان الخاصّة بهم». وأضاف «إذا أعطى رئيس الوزراء المكلّف عدنان الزرفي الأولوية لهذه المصالح، فسيحصل على الدعم الأميركي والدولي».