السودان يأمر بالقبض على وزير الخارجية السابق علي كرتي لدوره في انقلاب 1989 الذي أتى بالبشير إلى السلطة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 17 مارس 2020, 07:56 مساء

أمر مكتب النائب العام السوداني يوم الثلاثاء بإلقاء القبض على وزير الخارجية السابق علي كرتي لدوره في انقلاب 1989 الذي أتى بعمر البشير إلى السلطة.

وأضاف في بيان أنه سيتم تجميد أصوله مشيرا كذلك إلى صدور أوامر اعتقال لخمسة أشخاص آخرين، بحسب «رويترز»

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