الجزائر توسع تعليق رحلاتها الجوية والبحرية من وإلى أوروبا ليشمل دولا عربية وأفريقية

إحدى طائرات الخطوط الجوية الجزائرية (أرشيفية: الإنترنت)

وسّعت الحكومة الجزائرية الاثنين قرار تعليق كافة الرحلات الجوية والبحرية من وإلى فرنسا ليشمل كامل أوروبا ودولاً عربية وأفريقية، بحسب بيان لرئاسة الوزراء.

وبحسب «فرانس برس»، جاء في البيان الذي نشرته الحكومة على بوابتها الالكترونية أنّه بهدف «تعزيز تدابير الوقاية من انتشار فيروس كورونا على التراب الوطني، أصدر (رئيس الوزراء) عبد العزيز جراد، تعليمات إلى السيد وزير الأشغال العمومية والنقل بغرض القيام بتعليق مؤقت لجميع الرحلات الجوية والبحرية المتوجهة والقادمة من أوروبا، وذلك ابتداء من يوم 19 مارس (آذار) 2020».

وأضاف أنّ «هذا التعليق الاستثنائي الذي توصي به السلطات الصحية الوطنية، سيكون مصحوبا بترتيبات لإجلاء مواطنينا الـمسافرين حاليا فـي البلدان المعنية، حسب الشروط والكيفيات التي ستحدد من قبل شركتي النقل الجوية والبحرية» الجزائريتين.

وأشار جراد لاحقاً إلى أن تعليق الرحلات سيشمل اعتباراً من الخميس أيضاً ستّ عواصم إفريقية هي ابيدجان وباماكو وداكار ونيامي ونواكشوط وواغادوغو.

ومساء الإثنين أعلنت الحكومة في بيان أنّ رئيس الوزراء أمر كذلك بتعليق «جميع الرحلات الجوية المتوجهة والقادمة من تونس والقاهرة ودبي والدوحة وعمّان» وذلك اعتباراً من الثلاثاء.

تعليق استثنائي

وأوضح البيان أنّ «هذا التعليق الاستثنائي الذي توصي به السلطات الصحية الوطنية، سيكون مصحوباً بترتيبات لإجلاء مواطنينا المسافرين حالياً فـي البلدان المعنية، حسب الشروط والكيفيات التي ستحدد من قبل شركات النقل الجوي».

وكانت الحكومة الجزائرية قرّرت الأحد تعليق الرحلات الجوية والبحرية مع فرنسا، اعتبارا من الثلاثاء. وسيرافق هذا «التعليق الاستثنائي» أيضا ترتيبات لإعادة المواطنين الذي يقومون حالياً بزيارات للجزائر وفرنسا.

وتشكل فرنسا الوجهة الأولى للجزائريين في أوروبا، كما تنقل بين البلدين نحو 4,4 ملايين شخص في 2019.

وفي سياق متّصل أعلنت وزارة العدل في بيان «توقيف جلسات محكمة الجنايات الابتدائية والاستئنافية وتوقيف جلسات الجنح بالمحاكم والمجالس القضائية باستثناء تلك المتعلقة بالموقوفين المجدولة قضاياهم سابقاً التي تجرى بالحضور الحصري للأطراف دون الجمهور».

وأفاد محام وكالة «فرانس برس» أنّ جلسات الاستماع المقرّرة للمتّهمين في قضايا «الحراك»، حركة الاحتجاج التي تهز البلاد منذ أكثر من عام، ستعقد في الأيام المقبلة من دون جمهور.

وسجلت وزارة الصحة مساء الإثنين ستّ إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع بذلك مجموع الإصابات المؤكّدة بالجزائر إلى 60 حالة من بينها أربع وفيات.

والجمعة أعلنت منظمة الصحة العالمية أن أوروبا باتت «بؤرة» لوباء كوفيد-19 العالمي، وان عدد الحالات التي تسجل يومياً يفوق عدد الحالات اليومية التي سجلت في الصين خلال ذروة انتشار المرض.