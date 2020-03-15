المغرب ينشئ صندوقا بقيمة مليار دولار لمواجهة فيروس كورونا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 15 مارس 2020, 11:35 مساء
العاهل المغربي الملك محمد السادس في القصر الملكي بالرباط، 19 يونيو 2015، (ا ف ب)

ذكر بيان أصدره الديوان الملكي المغربي أن العاهل محمد السادس أعطى تعليمات بإنشاء صندوق بقيمة عشرة مليارات درهم (1.4 مليار دولار) لمواجهة فيروس كورونا.

وقال البيان الذي نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء، إن الصندوق يهدف إلى توفير «النفقات المتعلقة بتأهيل الآليات والوسائل الصحية، سواء فيما يتعلق بتوفير البنيات التحتية الملائمة أو المعدات والوسائل التي يتعين اقتناؤها بكل استعجال»، بحسب وكالة رويترز.

وأضاف البيان أن جزءا من الاعتمادات المخصصة للصندوق «ستخصص لدعم الاقتصاد الوطني من خلال مجموعة من التدابير التي ستقترحها الحكومة، لا سيما فيما يخص مواكبة القطاعات الأكثر تأثرا بفعل انتشار فيروس كورونا، كالسياحة وكذا في مجال الحفاظ على مناصب الشغل والتخفيف من التداعيات الاجتماعية لهذه الأزمة».

 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

لمواجهة «كورونا».. كريستيانو رونالدو يحول فنادقه إلى مستشفيات مجانية
رياضة عالمية
«يونيسف»: خمسة ملايين طفل ولدوا أثناء النزاع في سورية ومليون في دول الجوار
دولى
ليبيا تواجه «كوفيد 19»: وقف الدراسة وإغلاق المنافذ ومنع التجمعات وتخصيص نصف ...
ليبيا
الحرب السورية تبدأ عامها العاشر والمدنيون يدفعون الثمن الأكبر
عربى
الكويت تغلق المجمعات التجارية ومراكز التسوق لاحتواء «كورونا»
عربى
وزير اقتصاد «الموقتة» يطالب المواطنين بعدم تخزين السلع.. ويؤكد: كورونا «تصفية ...
ليبيا
وباء كورونا يحول مدريد الإسبانية إلى مدينة أشباح كغيرها من المدن الأوروبية
دولى
بالصور.. مهرجان يوم الزي الليبي الوطني في سبها
ليبيا
مشاهير طالهم وباء «كورونا»
منوعات
«كوفيد 19».. ناقل العدوى الفائق وهم أم واقع؟ وماذا فعلت «المريضة 31»؟
طب وصحة
«داخلية الموقتة»: إخضاع جميع القادمين إلى ليبيا لحجر صحي مدته أسبوعان
ليبيا
«داخلية الموقتة»: منع المواطنين من التزود بالوقود بأنفسهم تحسبا لـ«كورونا»
ليبيا
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الأطفال وسيط لنقل فيروس «كورونا»