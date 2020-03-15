السيسي يلتقي نائب رئيس المجلس السيادي السوداني ويستعرضان تطورات ملف سد النهضة

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (يمين) خلال لقاء النائب الأول للمجلس السيادي السوداني. (الإنترنت)

التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد، النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو «حميدتي»، وذلك بحضور رئيس المخابرات العامة المصرية عباس كامل.

وقال الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن السيسي «رحب بالفريق أول حميدتي بالقاهرة، طالبًا نقل تحياته إلى الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، ومؤكدًا أن سياسة مصر دائمًا ما كانت سندًا ودعمًا للسودان، خاصة خلال المرحلة الانتقالية الحساسة الراهنة، أخذًا في الاعتبار المصلحة الاستراتيجية المشتركة التي تجمع البلدين الشقيقين».

من جانبه؛ نقل الفريق أول حميدتي تحيات الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان إلى الرئيس المصري، مشيدًا بالمساندة المصرية الصادقة والحثيثة للحفاظ على سلامة واستقرار السودان في ظل المنعطف التاريخي المهم الذي يمر به.

كما أعرب النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني عن تقدير بلاده للدور الفاعل لمصر بالمنطقة والقارة. وشهد اللقاء التوافق حول مجمل القضايا الإقليمية، كما تم استعراض تطورات ملف سد النهضة في ضوء ما انتهت إليه المفاوضات في واشنطن من اتفاق تم التوقيع عليه بالأحرف الأولى من قبل مصر.