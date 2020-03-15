الكويت تغلق المجمعات التجارية ومراكز التسوق لاحتواء «كورونا»

مواطنون يشاركون في احتفالات العيد الوطني بالكويت. (أرشيفية: الإنترنت).

قررت السلطات الكويتية، السبت، إغلاق جميع المجمعات التجارية ومراكز التسوق، باستثناء مراكز التسويق الخاصة بالمواد التموينية، حسب وكالة الأنباء الكويتية على «تويتر».

وأضافت الوكالة أنه سيتم إغلاق مراكز الترفيه والتسلية الخاصة بالأطفال والصالونات النسائية، وذلك ضمن إجراءات تهدف إلى وقف انتشار فيروس «كورونا المستجد» في البلاد.

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وكانت الكويت اتخذت خلال الأيام الماضة جملة إجراءات احترازية تهدف للتقليل من تفشي فيروس «كورونا» منها تعليق كافة رحلات الطيران التجاري من وإلى البلاد بدءًا من الجمعة الماضي، وإيقاف صلاة الجماعة في المساجد، بما في ذلك صلاة الجمعة، والاكتفاء بالأذان فقط.

كما شملت الإجراءات الاحترازية إغلاق الحدائق العامة، ومنع إقامة المزادات الخاصة بالثروة الحيوانية والنباتية والاكتفاء بالبيع المباشر، وإغلاق صالات التعزية في المقابر، وإغلاق سوق الجمعة حتى إشعار آخر، ووقف ترخيص سيارات البيع المتنقلة وعربات الآيس كريم، ومنع إقامة أي أنشطة أو تجمعات بالمتنزهات والمشاريع التابعة للهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية.

وبلغ عدد الإصابات بفيروس «كورونا» في الكويت 83 حالة، بينها 75 حالة تتلقى العلاج في المستشفى، منها أربع حالات في العناية المركزة، فيما تماثلت ثماني حالات للشفاء، حسب إحصاءات رسمية لوزارة الصحة.