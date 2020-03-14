مصر تسجل 17 إصابة جديدة بـ«كورونا» والحصيلة ترتفع إلى 110 حالات

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 14 مارس 2020, 10:19 مساء
وزيرة الصحة والسكان المصرية، هالة زايد. (أرشيفية: الإنترنت).

سجلت مصر 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» لترتفع الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس، اليوم السبت، إلى  110 حالات، على ما أعلن الناطق باسم وزارة الصحة ومستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام، الدكتور خالد مجاهد.

وقال مجاهد إن الحالات الجديدة من ضمنها 3 حالات لأجانب من جنسيات مختلفة، و14 مصريًا منهم حالتان عائدتان من الخارج واحدة من السعودية والأخرى من الإمارات، والباقون من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، حسب بوابة «الأهرام» المصرية.

وأوضح الناطق أن 21 حالة ضمن الـ110 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، لافتًا إلى تسجيل حالتي وفاة فقط (حالة لسيدة المصرية توفيت في 12 مارس، والأخرى لألماني توفي في 8 مارس).

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