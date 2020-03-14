تونس تشكر الصين على إرسال إمدادات طبية ومستلزمات صحية لمكافحة كورونا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 14 مارس 2020, 09:34 مساء

أعربت تونس عن امتنانها لجمهورية الصين الشعبية لمبادرتها «بتخصيص إمدادات طبية ومستلزمات صحية للمساعدة على مكافحة فيروس كورونا وتعزيز التدابير الوقائية لتفادي انتشاره»، بحسب بيان على الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية.

وأعلنت جمهورية الصين الشعبية في وقت سابق اعتزامها إرسال كمامات ومواد معقمة ومطهرة تعزيزا للخطوات التي اتخذتها تونس لمكافحة العدوى والوقاية من تفشي فيروس كورونا.

ودعت الرئاسة التونسية جميع المواطنين إلى الالتزام بالتعليمات الطبية والصحية للمساعدة على الإسراع بالتغلب على هذا الفيروس ومنع انتشاره.

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