الشرطة الجزائرية تفرق تظاهرة وسط العاصمة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 14 مارس 2020, 07:57 مساء
عناصر من الشرطة الجزائرية يحاولون تفريق تظاهرة مناهضة للنظام في العاصمة الجزائر، 14 مارس 2020. (أ ف ب)

فرقت الشرطة الجزائرية السبت تظاهرة احتجاجية للحراك في العاصمة وأوقفت نحو عشرين متظاهرا.

واستجابة لدعوات صدرت في يوم الجمعة الـ56 من الحراك الذي تظاهر خلاله آلاف الأشخاص رغم مخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد، حاول السبت نحو 200 شخص التظاهر وسط العاصمة الجزائرية، بحسب «فرانس برس».

لكن بعد تقدمهم حوالى 200 متر، عمد عناصر شرطة مسلحون بهراوات ودروع الى تفريق التجمع. وعقب اطلاقهم شعارات مناهضة للنظام الحاكم على غرار «الجنرالات إلى المزبلة» و«ستنال الجزائر استقلالها» و«سلطة قاتلة»، طاردت الشرطة وأوقفت نحو عشرين متظاهرا.

تلت ذلك عدة محاولات لإعادة التجمهر، لكن الشرطة أحبطتها. ومنعت الشرطة محاولة مماثلة في وهران، المدينة الكبيرة غرب الجزائر، وفق اللجنة الوطنية من أجل إطلاق سراح المعتقلين. بعد أكثر من عام على انطلاقها، تتواصل مسيرات الحراك كل يوم جمعة، والثلاثاء بالنسبة للطلبة، لكن وجهت أيضا دعوات للتظاهر أيام السبت بعد مرور عام على أول تظاهرة في 22 فبراير الماضي.

وليس هناك إجماع على هذه الدعوات بين أنصار الحراك والإعلام الداعم له، حتى أن البعض اعتبرها «استفزازات». وقمعت تظاهرات السبت للمرة الرابعة على التوالي في العاصمة. والسبت الماضي، فرق تجمّع عند بداية تشكله بعنف وأوقف نحو 30 معارضا شاركوا فيه، بينهم وجوه بارزة في الحراك.

وفي بيان أصدره الجمعة، دعا مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان السلطات الجزائرية إلى «إنهاء المضايقة القضائية» في حق نشطاء الحراك بعد عدة محاكمات هذا الأسبوع شهدت إصدار أحكام وتأجيل النظر في بعض القضايا.

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