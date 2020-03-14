السعودية تعلق جميع الرحلات الجوية لأسبوعين للحد من انتشار «كورونا»

أعلنت السعودية اليوم، السبت، عن تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية لأسبوعين اعتبارا من غد الأحد للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية لوكالة الأنباء السعودية: «قررت حكومة المملكة تعليق الرحلات الجوية الدولية للمسافرين -إلا في الحالات الاستثنائية- لمدة أسبوعين».

وسجلت المملكة حتى الآن 86 إصابة بالفيروس، حسب وزارة الصحة.

كما قررت المملكة منح جازة رسمية استثنائية للمواطنين والمقيمين الذين لم يتمكنوا من العودة بسبب تعليق الرحلات، أو تم تطبيق الحجر الصحي عليهم بعد عودتهم إلى البلاد سواء كان ذلك في مقرات مخصصة من وزارة الصحة أو وجهوا منها بعزل أنفسهم في منازلهم.

وعلقت السعودية أداء العمرة خشية وصول فيروس كورونا المستجد للمسجد الحرام في مكة المكرمة والمسجد النبوي في المدينة المنورة، ومنعت الدخول والخروج من محافظة القطيف شرقي البلاد.