إيقاف صلاة الجماعة في الكويت ومؤذن يغير صيغة الآذان (فيديو)

مسجد بالكويت. (الإنترنت)

قررت وزارة الأوقاف الكويتية إيقاف صلاة الجماعة في المساجد، بما في ذلك صلاة الجمعة، والاكتفاء بالآذان فقط، في إطار جهود الوقاية من فيروس كورونا.

فيما قررت الحكومة الكويتية أيضا، إغلاق الحدائق العامة وإلغاء مزادات الأسماك وتثبيت أسعار الأربعاء الماضي في البسطات، كما منعت الحكومة الكويتية، إقامة المزادات الخاصة بالثروة الحيوانية والنباتية ويتم الاكتفاء بالبيع المباشر.

وقررت الحكومة أيضا إغلاق صالات التعزية في المقابر، وإغلاق سوق الجمعة حتى إشعار آخر، ووقف ترخيص سيارات البيع المتنقلة وعربات الآيس كريم، ومنع إقامة أي أنشطة أو تجمعات بالمتنزهات والمشاريع التابعة للهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية.

وتقول وزارة الصحة الكويتية إن 8 حالات إصابة بفيروس كورونا تماثلت للشفاء، فيما تتلقى 75 حالة العلاج في المستشفى، منها 4 حالات في العناية المركزة.

في سياق متصل تداول نشطاء فيديو يظهر مؤذن كويتي ينادي للصلاة بصيغة مختلفة عن المتعارف عليها، إذ يقول بدلا من حي على الصلاة «الصلاة في بيوتكم».