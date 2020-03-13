العراق يستدعي السفيرين الأميركي والبريطاني بعد ضربات قتلت ستة أشخاص

صورة للدمار في مطار في كربلاء غداة ضربات أميركية عليه , 13 مارس 2020 (فرانس برس).

أعلنت وزارة الخارجية العراقية أنها استدعت السفيرين الأميركي والبريطاني عقب غارات أميركية قتلت ستة أشخاص فجر اليوم الجمعة.



والضربات التي نفذتها طائرات حربية أميركية جاءت ردا على هجوم صاروخي الأربعاء الماضي أدى إلى مقتل مجندة بريطانية وجنديَّين أميركيين.



وأعلن الجيش العراقي في وقت سابق اليوم أن الضربات الأميركية التي استهدفت فصائل عسكرية موالية لإيران أدت إلى مقتل خمسة جنود ومدني.



وأوضح أن بين القتلى ثلاثة جنود واثنين من منتسبي فوج الطوارئ، مضيفا أن 11 مقاتلا عراقيا أصيبوا بجروح، إصابة بعضهم خطيرة.



والمدني الذي قتل في الحادث يعمل طباخا في مطار كربلاء الذي لا يزال قيد الإنشاء، فيما أصيب مدني آخر بجروح.