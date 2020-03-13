العراق: مقتل خمسة جنود ومدني في الضربات الأميركية

مدخل مطار كربلاء وهو من المواقع التي استهدفتها الولايات المتحدة، 13 مارس 2020 (فرانس برس).

أعلن الجيش العراقي أن الضربات الأميركية التي استهدفت فصائل عسكرية موالية لإيران في العراق في ساعة مبكرة اليوم الجمعة أدت إلى مقتل خمسة جنود ومدني.

وقال الجيش في بيان اليوم، الجمعة، نقلته وكالة فرانس برس» إن بين القتلى ثلاثة جنود واثنين من منتسبي فوج الطوارئ، مضيفا أن 11 مقاتلا عراقيا أصيبوا بجروح، إصابة بعضهم خطيرة.

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والمدني الذي قتل في الحادث يعمل طباخا في مطار كربلاء الذي لا يزال قيد الإنشاء، فيما أصيب مدني آخر بجروح.

وجاءت الضربات ردا على هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية مساء الأربعاء الماضي، أدى إلى ثلاثة قتلى هم جنديان أميركيان وجندي بريطاني.