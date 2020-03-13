العراق: مقتل خمسة جنود ومدني في الضربات الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 13 مارس 2020, 01:01 مساء
مدخل مطار كربلاء وهو من المواقع التي استهدفتها الولايات المتحدة، 13 مارس 2020 (فرانس برس).

أعلن الجيش العراقي أن الضربات الأميركية التي استهدفت فصائل عسكرية موالية لإيران في العراق في ساعة مبكرة اليوم الجمعة أدت إلى مقتل خمسة جنود ومدني.

وقال الجيش في بيان اليوم، الجمعة، نقلته وكالة فرانس برس» إن بين القتلى ثلاثة جنود واثنين من منتسبي فوج الطوارئ، مضيفا أن 11 مقاتلا عراقيا أصيبوا بجروح، إصابة بعضهم خطيرة.

اقرأ أيضا:  إيران تحذر ترامب بعد ضربة أميركية لجماعة موالية لها في العراق

والمدني الذي قتل في الحادث يعمل طباخا في مطار كربلاء الذي لا يزال قيد الإنشاء، فيما أصيب مدني آخر بجروح.

وجاءت الضربات ردا على هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية مساء الأربعاء الماضي، أدى إلى ثلاثة قتلى هم جنديان أميركيان وجندي بريطاني.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الصين: الجيش الأميركي قد يكون وراء جلب فيروس «كورونا» إلى البلاد
دولى
أندية مصرية تخطط لخطف حمدو الهوني من الترجي
رياضة محلية
إصابة مدرب أرسنال بفيروس كورونا
رياضة عالمية
للوقاية من «كورونا».. كريستيانو رونالدو يدخل الحجر الصحي بالبرتغال
رياضة عالمية
إغلاق المدارس في فرنسا اعتبارا من الإثنين وحتى إشعار آخر
دولى
بلدية تاجوراء تعلق الدراسة لمدة 14 يوما
ليبيا
فرانس برس: قادة أفارقة يبحثون تشكيل اللجنة التحضيرية لمؤتمر المصالحة الليبية
ليبيا
ريال مدريد الإسباني في حجر صحي بسبب «كورونا».. وتعليق الليغا مرحلتين على الأقل
رياضة عالمية
دراسة: احتمال اختفاء «الأمازون» في غضون 50 عاما
علوم وتكنولوجيا
إصابة الممثل الأميركي توم هانكس وزوجته بفيروس «كورونا» المستجد
ثقافة وفن
مسربة وثائق «ويكيليكس» تحاول الانتحار
دولى
ليفربول يودع دوري الأبطال بعد سقوط جديد أمام أتلتيكو مدريد
رياضة عالمية
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

خبراء يكشفون الطريقة المثلى لتجنب الفيروسات