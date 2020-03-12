«سكاي نيوز»: الإمارات تسجل 11 حالة إصابة جديدة بـ«كورونا»

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، الخميس، تسجيل 11 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد، جرى كشفها من خلال الإجراءات الاحترازية والوقائية، ليبلغ بذلك تعداد المصابين بالمرض في الإمارت إلى 85 حالة.

و شملت شخصين من كل من الجنسية الإيطالية والفلبينية، وشخصا من كل من الجبل الأسود، وكندا، وألمانيا، وباكستان، والإمارات، وروسيا، وبريطانيا، وفقًا لقناة «سكاي نيوز عربية».

وقالت وزارة الصحة في بيان إن «جميع الحالات الجديدة كانت قيد الحجر الصحي، ومرتبطة بالسفر إلى الخارج، وهي مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة»، مؤكدة أن «الوزارة تنسق مع الجهات المعنية في الدولة لرصد ومتابعة الفيروس والتعامل معه وفق أعلى المعايير الطبية لحماية المجتمع».

وأشارت الوزارة إلى التزامها بـ«إجراءات احترازية منها إجراءات الكشف الحراري والفحوصات في منافذ الدولة، وعزل المصابين، وحجر من يشتبه به، وفق أعلى المعايير المعتمدة حسب إجراءات منظمة الصحة العالمية».

ولفتت الوزارة إلى أن بـ«المنشآت الصحية طاقما طبيا مؤهلا ومدربا للتعامل مع الأمراض المعدية يعمل على مدى الساعة لمتابعة الحالات من أي مضاعفات طبية وضمان استقرارها حتى تتماثل للشفاء التام».