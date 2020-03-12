المرصد السوري: 18 قتيلا عراقيا في ضربات جوية استهدفت مقرات الحشد الشعبي غرب سورية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 12 مارس 2020, 01:06 صباحا

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 18 مقاتلًا على الأقل في صفوف قوات «الحشد الشعبي» العراقي بغارات جوية في منطقة البوكمال في غرب سورية قرب الحدود مع العراق.

وقال المرصد «قتل 18 عنصرًا من قوات الحشد الشعبي العراقي في منطقة الحسيان في منطقة البوكمال» في قصف «نفذته ثلاث طائرات استهدفت قاعدة الإمام علي ومنطقة الحسيان في منطقة البوكمال بالقرب من الحدود مع العراق، التي تتخذها المليشيات الموالية لإيران مقرات عسكرية لها»، حسب وكالة «فرانس برس».

ويأتي ذلك بعيد سقوط عشرة صواريخ على الأقل على قاعدة «التاجي» العسكرية التي تؤوي جنودًا أميركيين شمال بغداد، ما أسفر عن مقتل جنديين، أميركي وبريطاني، ومتعاقد أميركي، حسب ما كشف مسؤول عسكري أميركي لوكالة «فرانس برس».

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