«الصحة المصرية»: تسجيل 7 حالات إيجابية جديدة مصابة بـ«كورونا» وشفاء 8 أشخاص

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم الأربعاء، خروج 7 حالات من مصابي فيروس «كورونا المستجد» من مستشفى العزل من إجمالي الـ27 حالة التي تحولت نتائج تحاليلهم من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19)، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية وتمام شفائهم، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى تعافي الحالة الأولى المكتشفة في مصر لشخص أجنبي كان حاملًا للفيروس، ليصبح إجمالي المتعافين 8 حالات حتى الآن.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والناطق الرسمي للوزارة، د.خالد مجاهد، أن الـ7 حالات التي غادرت مستشفى العزل اليوم، من ضمنهم 6 مصريين وحالة لشخص أجنبي، بحسب بيان على الصفحة الرسمية للوزارة بـ«فيسبوك».

وأشار إلى تسجيل 7 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس «كورونا المستجد»، اليوم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية ووفق إرشاداتها، لافتًا إلى أن من بين تلك الحالات 6 مصريين، بالإضافة إلى حالة لشخص أجنبي، ليصبح عدد الحالات التي تم تسجيل إيجابيتها للفيروس في مصر 67 حالة.

وضمن الخطة الوقائية والاحترازية التي تطبقها الوزارة حيال الباخرة النيلية بمحافظة الأقصر التي ظهرت بها بعض الإصابات، كشف مجاهد مغادرة 7 حالات من الحجر الصحي بعد التأكد من سلبية تحاليلهم للمرة الثانية والاطمئنان عليهم.

وأكد مجاهد مجددًا عدم رصد أية حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس «كورونا المستجد» بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية)، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس «كورونا المستجد»، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن 105 لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس «كورونا المستجد» والأمراض المعدية.