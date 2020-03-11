مصر: الخميس إجازة للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص بسبب الطقس السيئ

اجتماع مجلس الوزراء المصري.11 مارس 2020.(الحكومة المصرية)

أعلنت الحكومة المصرية، أن غدًا الخميس يوم إجازة للعاملين بالحكومة والقطاعين العام والخاص وقطاع الأعمال بسبب «توقعات الطقس السيئ».

وأوضحت الحكومة المصرية في بيان نشرته بصفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك»، الأربعاء، أن «مجلس الوزراء، قرر في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، غدًا الخميس، الموافق 12 من مارس 2020، نظرًا لظروف الطقس السيئ، المتوقع غدًا».

ولفت مجلس الوزراء إلى أن هذا القرار«يستثنى منه العاملون في المرافق الحيوية، التي تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية».

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وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية إن «البلاد تتعرض لحالة عدم استقرار ‏شديدة في الأحوال الجوية اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 12 مارس وحتى يوم السبت الموافق 14 مارس، حيث ‏تنشط الرياح مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة، كما تسقط الأمطار الغزيرة».

ونصحت وزارة البيئة المصرية «المواطنين كبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية تجنب التواجد في ‏الأماكن المكشوفة خلال هذه الفترة».‏