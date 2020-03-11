وزارة الصحة: إصابة فلسطيني بجراح خطيرة بالرأس في مواجهات مع القوات الاحتلال الإسرائيلي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 11 مارس 2020, 01:38 مساء

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، الأربعاء، إن فتى فلسطينيا أصيب في الرأس برصاص القوات الإسرائيلية خلال مواجهات شهدها جبل العرمة جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

ولفتت الوزارة في بيان لها «عدد الإصابات حتى اللحظة وصل إلى 17 إصابة من بيتا جنوب مدينة نابلس»، وفقًا لوكالة «رويترز».

 وأضافت: «أنه وصلت حالة خطرة لفتى يبلغ من العمر 17 عاما مصابا برصاص حي بالرأس ووضعه حرج جدا، وهناك إصابة ثانية بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في الرأس أيضا وهو في العناية المكثفة».

ويشهد جبل العرمة الأثري جنوب مدينة نابلس في الفترة الأخيرة مواجهات من وقت لآخر بين الشبان والقوات الإسرائيلية، وعمل الشبان الفلسطينيون قبل عدة أيام على وضع علم فلسطيني ضخم على سارية وسط الجبل وحراسته ليلا ونهارا.

وأظهرت لقطات فيديو محاولات قوات كبيرة من الجيش ترافقها جرافة الوصول إلى قمة الجبل وسط صوت إطلاق نار كثيف وقنابل الغاز المسيل للدموع، ولم يصدر بيان بعد من الجيش الإسرائيلي حول الأحداث الجارية في جبل العرمة جنوب مدينة نابلس.

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