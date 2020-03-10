وزارة الصحة المصرية: ارتفاع عدد الحالات السلبية لتحليل كورونا إلى 26 حالة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 10 مارس 2020, 02:24 مساء

أعلنت وزارة الصحة المصرية، أن الحالات التي «تحولت نتيجة تحاليلها من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (covid-19)»، ارتفعت إلى «26 حالة سلبية من أصل 59 حالة أعلنت في السابق».

وأوضح الناطق باسم الوزارة، خالد مجاهد، أن «الحالة الصحية لتلك الحالات مستقرة تمامًا ومازالوا موجودين بالمستشفى المخصص للعزل، ويتلقون الرعاية الطبية وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية»، وفقًا لجريدة «الأهرام» المصرية.

ولفت خالد مجاهد، إلى «عدم رصد أية حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما جرى الإعلان عنه».

وأشار الناطق باسم وزارة الصحة المصرية «إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيجري الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية».

ونوه مجاهد إلى أن وزارة الصحة «تواصل رفع استعداداتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية)، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية».

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