«الأرصاد الجوية المصرية» تحذر من أمطار غزيرة ورياح مثيرة للرمال والأتربة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 09 مارس 2020, 07:22 مساء

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية بيان بحالة الطقس خلال الفترة من الخميس المقبل إلى السبت القادم الموافق 14 مارس، وأشارت إلى «تعرض البلاد لحالة شديدة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية».

وتوقعت الهيئة الطقس في القاهرة الكبرى وأشارت إلى سقوط أمطار شديدة الغزارة تكون رعدية أحيانًا، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، على أن يصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة يوم الجمعة المقبل.

وأوضحت الهيئة في بيانها أن الأمطار شديدة الغزارة على السواحل الشمالية والوجه البحري قد تصل إلى حد السيول على سيناء ومناطق خليج السويس وجنوب البلاد، ما قد يؤدي إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط.

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